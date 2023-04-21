"حضرة العمدة" الحلقة الأخيرة.. العمدة صفية تبلغ عن إتجار "جلال" بالآثار

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل “حضرة العمدة”، اعتراف “جلال” بتجارة العائلة في الآثار بمساعدته.

وقررت "العمدة صفية" الإبلاغ عن ابن عمها "المستشار جلال” بعد أن خيرها بين الحفاظ على سمعة العائلة والإبلاغ عنه، لتلقى الشرطة القبض عليه بتهمة الإتجار في الآثار.

وطلبت روبي من المحكمة فتح قضية وفاة والدها مرة أخري بعد أن أصابها الشكوك والحديث خاصة بعد أن اعترف لها جلال بتجارة الآثار.



أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة الفنانة روبي وشاركها عدد كبير من نجوم الفن من ضمنهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، أحمد رزق، بسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، محمد الصاوي، كريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى عدد كبير من المواهب شبابية الصاعدة،، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة من المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.

أحداث مسلسل حضرة العمدة

شهدت أحداث مسلسل حضر العمدة قضايا مهمة بعد أن خرص المؤلف عن مشاركتها في عمل درامي مهم لإنقاذ الشباب من تلك الجرائم والأعمال الواقعية التي تحدث بين أفراد المجتمع وتسليط الضوء عليها مثل زواج القاصرات وتجارة المخدرات وتمكين المرأة والهجرة غير الشرعية وتجارة السلاح والتطرف الديني وقضايا المستريحين والنصب والإحتيال بحجة التربح واللجان الإلكترونية وتأثيرها على إثارة الفتن.