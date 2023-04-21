أميرة صابر عضو التنسيقية تدير جلسة مبادرة شباب البرلمانيين العالمية

أدارت‎ أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة مبادرة شباب البرلمانيين العالمية بعنوان "الحفاظ على مستقبل العالم: الإطار الاجتماعي والبيئي".

تأتي الجلسة ضمن برنامج الملتقى البرلماني الدولي المنعقد، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن.

‎وحضر الجلسة، التي امتدت لقرابة الـ٣ ساعات، نائب رئيس البنك الدولي للعلاقات الخارجية والشركات شيلا ريدزبي ومدير المعايير البيئية والاجتماعية بالبنك مانيندر چل، وكذلك رئيس برلمان تونجا، بمشاركة برلمانيين شباب من 30 دولة حول العالم.

وشارك عدد كبير من البرلمانيين كمتحدثين، منهم ييتا ستاترفكي من كوسوفو وباسكال ساوا من كاليدونيا الجديدة وديا رورو من إندونيسيا، كما قام العديد من البرلمانيين بإلقاء أسئلتهم حول شبكة البرلمانيين التي تتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد.

وتم خلال الجلسة مناقشة أكثر الأمور أهمية في المجالات التنموية وكذلك تبادل الخبرات الدولية بشأن التعامل مع الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم.

كما تمت مناقشة ‎قدرة البرلمانيين الشباب على التعبير عن مخاوف المستقبل وما يحمله من تحديات وقد رفع البرلمانيون واقع الكثير مما يدور في بلادهم حول ما يتعلق بالسياسات الرشيدة وتبعات الأزمات المتتالية ودور النظام العالمي القائم في التعامل معها خاصة في ظل التبعات الضخمة علي الدول الأكثر فقراً وتهديد ذلك لكل المؤشرات التنموية المطلوبة للوصول لـ٢٠٣٠.

كما ناقشت الجلسة كيفية استفادة الدول المختلفة من مشاورات الإطار الاجتماعي والبيئي لتقديم حلول جديدة ومبتكرة تسهم في تحقيق مفاهيم الاستدامة وتحسين البيئة التشريعية.

وخلال كلمتها استعرضت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البيئة التشريعية الحاكمة للإطار الاجتماعي والبيئي في مصر من مواد دستورية وقوانين، وكذلك مشروعي القانونين اللذين تقدمت بهما لمكافحة هدر الطعام والتكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره، مؤكدة أن مثل هذه التشريعات تسهم بشكل مباشر في رأب الفجوة والتعامل مع تحديات المستقبل.

يذكر أن تصميم هذه المبادرة العالمية لشباب البرلمانيين جاءت لمضاعفة صوت الشباب وتعظيم دوره في عبور الأزمات الحالية.