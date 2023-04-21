الجمعة 21 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أميرة صابر عضو التنسيقية تدير جلسة مبادرة شباب البرلمانيين العالمية

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر

أدارت‎ أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة مبادرة شباب البرلمانيين العالمية بعنوان "الحفاظ على مستقبل العالم: الإطار الاجتماعي والبيئي".

تأتي الجلسة ضمن برنامج الملتقى البرلماني الدولي المنعقد، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن.

‎وحضر الجلسة، التي امتدت لقرابة الـ٣ ساعات، نائب رئيس البنك الدولي للعلاقات الخارجية والشركات شيلا ريدزبي ومدير المعايير البيئية والاجتماعية بالبنك مانيندر چل، وكذلك رئيس برلمان تونجا، بمشاركة برلمانيين شباب من 30 دولة حول العالم.

وشارك عدد كبير من البرلمانيين كمتحدثين، منهم ييتا ستاترفكي من كوسوفو  وباسكال ساوا من كاليدونيا الجديدة وديا رورو من إندونيسيا، كما قام العديد من البرلمانيين بإلقاء أسئلتهم حول شبكة البرلمانيين التي تتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد.

وتم خلال الجلسة مناقشة أكثر الأمور أهمية في المجالات التنموية وكذلك تبادل الخبرات الدولية بشأن التعامل مع الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم.

كما تمت مناقشة ‎قدرة البرلمانيين الشباب على التعبير عن مخاوف المستقبل وما يحمله من تحديات وقد رفع البرلمانيون واقع الكثير مما يدور في بلادهم حول ما يتعلق بالسياسات الرشيدة وتبعات الأزمات المتتالية ودور النظام العالمي القائم في التعامل معها خاصة في ظل التبعات الضخمة علي الدول الأكثر فقراً وتهديد ذلك لكل المؤشرات التنموية المطلوبة للوصول لـ٢٠٣٠.

كما ناقشت الجلسة كيفية استفادة الدول المختلفة من مشاورات الإطار الاجتماعي والبيئي لتقديم حلول جديدة ومبتكرة تسهم في تحقيق مفاهيم الاستدامة وتحسين البيئة التشريعية.

وخلال كلمتها استعرضت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البيئة التشريعية الحاكمة للإطار الاجتماعي والبيئي في مصر من مواد دستورية وقوانين، وكذلك مشروعي القانونين اللذين تقدمت بهما لمكافحة هدر الطعام والتكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره، مؤكدة أن مثل هذه التشريعات تسهم بشكل مباشر في رأب الفجوة والتعامل مع تحديات المستقبل.

يذكر أن تصميم هذه المبادرة العالمية لشباب البرلمانيين جاءت لمضاعفة صوت الشباب وتعظيم دوره في عبور الأزمات الحالية.

النائبة أميرة صابر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مبادرة شباب البرلمانيين العالمية الإطار الاجتماعي والبيئي الملتقى البرلماني الدولي

الأكثر قراءة

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المنيا

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة سوهاج

محافظ سوهاج يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

تأكد غياب محمد عبدالشافى عن الزمالك فى مباراة السوبر

أفلام أجنبية تنافس في شباك التذاكر بموسم عيد الفطر المبارك

أوسوريو يوجّه رسالة شديدة اللهجة للاعبى الزمالك.. والسبب "عيد الفطر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

محمد المعتصم

نجوم الصف «الأجمل».. «٢- ٢»

حسين دعسة

رحيل المؤرخ "سلمى الجيوسى".. نجاة بطعم "العودة من النبع الحالم"

عبد الرحيم طايع

ياسر عِزَّت.. المُدَجَّج بأسلحة الفن!

مدحت بشاى

العبودية مِن المُبَشِّرات لِغدٍ بَائِس لهم

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

صور

صلاة عيد الفطر في الجامع الأزهر "من كل بقاع الدنيا"

صلاة عيد الفطر من الجامع الأزهر

مد إيدك.. خدلك كحكة

محطة تل أبيب

المزيد

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا