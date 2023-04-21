الحوار الوطنى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة احتفالات عيد الفطر

هنأت إدارة الحوار الوطني الشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.

واحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بعيد الفطر مع أسر وأبناء شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة، حيث حرص الرئيس على إدخال الفرحة إلى قلوب أبناء الشهداء والتقاط الصور التذكارية معهم.

وشاركت وفود من ضباط وأفراد وزارة الداخلية أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وزارتهم في منازلهم لتهنئتهم بالعيد وقدمت لهم بعض الهدايا بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص في كل مناسبة على أن يضع أسر وأبناء الشهداء والمصابين من رجال القوات المسلحة والشرطة على قائمة أولويات الاهتمامات في مثل تلك المناسبات.

وقبّل الرئيس عبدالفتاح السيسي رأس والد أحد الشهداء خلال الاحتفال تقديرا للجهود التي بذلها الشهداء في الدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته.