الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يستفسر عن إصابة أسامة جلال مدافع بيراميدز

أسامة جلال أثناءإصابته
أسامة جلال أثناءإصابته في اللقاء

أكد مصدر في الأهلي أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، استفسر عن إصابة أسامة جلال، مدافع بيراميدز.

وأكد المصدر أن “كولر” عقد جلسة مع أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، استفسر منه عن مدى خطورة إصابة مدافع بيراميدز بعد إعلان تشخيصه بقطع في العضلة الضامة.

وأضاف المصدر “كولر” يرى في أسامة جلال المدافع المناسب الذي كان يتمنى أن يكون متواجداً ضمن تشكيل الفريق خلال الفترة الجارية في ظل الحاجة الفنية لتدعيم الدفاع.

وأشار المصدر إلى أن استفسار “كولر” بسبب خوفه أن تكون الإصابة لها تأثير على تراجع مستوى اللاعب وتدخل ضمن الإصابات المزمنة التي يعاني منها بعض اللاعبين.

وأوضح المصدر أن طبيب الفريق أكد للسويسري مارسيل كولر أن اللاعب سيحتاج لفترة طويلة للعلاج ومع مشاركته في أول تدريبات سيظهر مدى تأثره بالإصابة أم سيتعافي ويشارك في المباريات بشكل طبيعي.

الاهلى السويسري مارسيل كولر أسامة جلال بيراميدز نهائى كاس مصر

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