أشياء يجب التوقف عن فعلها عندما يُصاب الأطفال بنوبات الغضب

يرغب الآباء دائمًا في تقديم الأفضل لأطفالهم، ومع مرور الوقت يمكن أن يصبح الأمر صعبًا مع نوبات الغضب لدى الأطفال، لذا نوضح كيفية التعامل في هذا الموقف.

وفقا لموقع “الديلي ميل” أشارت أخصائية علم النفس جازمين مكوي إلى أن هناك 4 أشياء يحتاج الآباء إلى التوقف عن فعلها عندما يعاني أطفالهم من نوبات الغضب.

إرسال الأطفال إلى غرفتهم: يجب أن نكون حريصين على عدم جعل الأطفال يذهبون إلى غرفهم لمجرد أن نوبات غضبهم تثيرنا، عندما يُجبر الأطفال على التعامل مع مشاعرهم بمفردهم ، فقد يشعرون أن عواطفهم أكثر من اللازم على والديهم، كما يتم جعلهم يشعرون أن والديهم لا يستطيعون التعامل معهم، وهذا يجعل مشاعرهم باطلة.

العثور عن السبب: يجب أن نحاول العثور على السبب المتجذر وراء نوبات الغضب لدى الطفل بشكل متكرر والعمل معهم عن كثب في معالجتها بطريقة صحية. في بعض الأحيان قد يشعر الطفل بالإحباط أو الانزعاج من الحدود التي وضعها الوالدان ولكن هذا جزء من نموهم وفهمهم.

منع نوبات الغضب: يجب ألا نمنع نوبات الغضب بتزويدهم بما يريدون في جميع الأوقات، هذا سيجعلهم يشعرون أن الكبار سيفعلون ما يريدون إذا ما تسببوا في نوبات غضب، بدلاً من ذلك ، يجب أن نعلمهم التعامل مع مشاعرهم.

نستعين بمتخصص: من الممكن أن نحتاج للتعامل مع متخصص أى معدل سلوك أطفال وغيرها من التخصصات التى تسهل علينا في هذا العصر التعامل مع الطفل في نوبات الغضب حيث لديهم الوسائل الخاصة بهم من المعاملات وتعديل السلوكيات من شأنها أن تعدل رد فعل الطفل في الغضب وتعلم الآباء كيفية ترويض ذلك بشكل ناجح.