الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق "شقة أوسيم"

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، اليوم الجمعة، بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة سكنية بجوار الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة أوسيم.                                         

البداية كانت بورود إشارة لغرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بنطاق مركز أوسيم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء وبالفحص تبين نشوب حريق داخل شقة بالدور الرابع لعقار مكون من 8 طوابق بشارع السويسة متفرع من شارع الحفرية، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى المجاورات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.

الجيزة انتداب المعمل الجنائي حريق شقة سكنية الطريق الدائري اوسيم

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