التكافؤ شعار مواجهات الأهلي والرجاء.. انتصاران لكل فريق و5 تعادلات

تحمل مباراة الغد في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا الرقم 10 في تاريخ المواجهات بين الأهلي والرجاء المغربي في البطولات الإفريقية، وكانت كل المواجهات السابقة في دوري الأبطال باستثناء مباراة واحدة في كأس السوبر الإفريقي.

شهدت المواجهات السابقة بين الأهلي والرجاء تكافؤ كبيرا بين الفريقين، غذ فاز كل منهما مرتين وانتهت خمس مباريات بالتعادل وسجل كل فريق 11 هدفا في شباك الأخر، فيما يتفوق الرجاء في أنه الفريق الوحيد الذي فاز على الأهلي بالقاهرة.

المواجهة الأولى كانت عام 1999 في دور الثمانية "المجموعات" بدوري أبطال إفريقيا، أقيمت المباراة الأولى باستاد الفاهرة يوم 3 سبتمبر 1999 في الجولة الثانية للمجموعة الأولى وانتهت بفوز الرجاء بهدف سجله محمد خوباش في الدقيقة 89 وأدارها الحكم التونسي مراد الدعمي الذي طرد هشام حنفي لاعب الأهلي.

المباراة الثانية في الدار البيضاء 17 نوفيمبر 1999 في الجولة السادسة والأخيرة وانتهت بالتعادل 1-1 وأدارها الحكم الجزائري كريم داحو، تقدم الرجاء بهف سجله رضا الرياحي في الدقيقة الرابعة وتعادل الأهلي عن طريق محمد فاروق في الدقيقة 44.

مباراة الأهلي والرجاء 1999

المواجهة الثانية كانت في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2002، وأقيمت المباراة الأولى يوم 18 أغسطس 2002 في الدار البيضاء في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى وأدارها الحكم النيجيري شوكو جيكو، وانتهت بفوز الرجاء 2-1، وتقدم الفريق المغربي بهدفين سجلهما عبد اللطيف جريندو من ركلة جزاء ومحمد علي ديالو في الدقيقتين 73 و90.

سجل أحمد بلال هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وأهدر محمد عمارة لاعب الأهلي ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

أقيمت المباراة الثانية يوم 18 أكتوبر 2002 باستاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة وأدارها الحكم الغاني إليكس كوارتي وانتهت بالتعادل 3-3 حيث تقدم الرجاء بهدف سجله حميد ناطر في الدقيقة الثالثة ورد الأهلي بثلاثة أهداف سجلها إبراهيم سعيد وخالد بيبو وأحمد بلال في الدقائق 19 و51 و65.

ونجح الرجاء في العودة عن طريق هشام أبوشروان الذي سجل هدفا في الدقيقة 89، ثم سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2005، أقيمت المبارا ة الأولى يوم 26 يونيو 2005 باستاد المقاولون في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى وانتهت بفوز الأهلي بهدف سجله محمد شوقي في الدقيقة 57.

وأقيمت المباراة الثانية في الدار البيضاء يوم 20 أغسطس 2005 في الجولة الخامسة وانتهت بالتعادل 1-1، تقدم سفيان علودي للرجاء في الدقيقة 65 وتعادل عماد متعب للأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

المواجهة الرابعة كانت في مباراة السوبر الإفريقي التي أقيمت بملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 22 ديسمبر 2021، وانتهت بالتعادل 1-1، وفاز الأهلي بركلات الترجيح 6-5.

تقدم الرجاء بهدف سجله حميد أحداد في الدقيقة 13 وتعادل طاهر محمد طاهر للأهلي في الدقيقة 90.

وفي ركلات الترجيح نجح لاعبو الفريقين في التسجيل من الركلات الخمس الأولى حيث سجل علي معلول وبدر بانون وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر للأهلي وسجل محمد زريدة وزكريا الوردي ومروان هدهودي ومحمود بنحليب ومحسن متولي للرجاء وفي الركلة السادسة سجل أكرم توفيق للأهلي وأخفق عبد الأله مدكور لاعب الرجاء.

مباراة السوبر الإفريقي 2021

المواجهة الخامسة كانت في الدور بع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2021 -2022 وأقيمت مباراة الذهاب يوم 16 أبريل 2022 باستاد السلام وانتهت بفوز الأهلي 2-1 وتقدم الأهلي بهدفين سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات من ركلة جزاء في الدقيقتين 13 و23 ثم سجل محمد زريدة هدف الرجاء الوحيد في الدقيقة 45 وأهدر عمرو السولية ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وأقيمت مباراة العودة في الدار البيضاء يوم 23 أبريل 2022 وانتهت بالتعادل 1-1 وتقدم الرجاء بهدف سجله فابريس نجوما في الدقيقة الخامسة وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44، وأهدر علي معلول لاعب الأهلي ركلة جزاء في الدقيقة 17.