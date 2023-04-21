الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى

يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوى.

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجريًّا، وعلى ذلك فإن اليوم الجمعة الموافق 21 أبريل لعام 2023 هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.



وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.