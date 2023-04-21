الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

يتبقى 30 فقط.. إطلاق سراح الجزائري باكوش من معتقل جوانتانامو

معتقل
معتقل

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها أطلقت من جوانتانامو سراح جزائري ورحّلته إلى بلده بعدما قضى في المعتقل العسكري الأمريكي الواقع في جزيرة كوبا أكثر من عقدين من الزمن.

وبذلك ينخفض عدد المعتقلين في جوانتانامو إلى 30 معتقلاً بعدما كان هذا العدد قد وصل في ذروته إلى حوالى 800 معتقل.

 

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إنّ سعيد بن إبراهيم بن عمران باكوش نُقل إلى الجزائر بعدما صدر في وقت سابق من هذا العام قرار رسمي بالإفراج عنه.

 

وأضافت أنّ إبقاء باكوش (52 عاماً) قيد الاعتقال "لم يعد ضرورياً لحماية الولايات المتّحدة من تهديد كبير متواصل لأمنها القومي".

 

وقُبض على باكوش في مدينة فيصل أباد بباكستان في 2002 حين جرّدت الولايات المتّحدة حملة اعتقلت خلالها المئات من نشطاء تنظيم القاعدة ومقاتليه بزعم ضلوعهم في الاعتداءات التي نفّذها التنظيم في الولايات المتّحدة في 11 سبتمبر 2001.

وعلى الرّغم من أنّه لم يُعتبر يوماً أكثر من مقاتل بسيط في التنظيم وغير مرتبط باعتداءات 11 سبتمبر، إلا أنّ الجيش الأميركي أبقاه محتجزاً في سجن القاعدة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا.

 

وعلى غرار بقية رفاقه، كان هذا المعتقل يُعتبر مقاتلاً عدواً ما مكن من إبقائه في هذا السجن العسكري خارج نظام العدالة الأميركي.

 

وبالإفراج عنه يبقى في جوانتانامو 30 معتقلاً، 16 منهم مؤهّلون لترحيلهم ما أن تعثر الولايات المتّحدة على دول توافق على استقبالهم.

 

أصدر القضاء العسكري الأمريكي، حكما بالسجن 26 عاما على المواطن من ولاية ماريلاند، مجيد خان، الذي اعترف سابقا بدعم تنظيم "القاعدة" وتحدث عن عمليات تعذيب في معتقل جوانتانامو.

 

ونقلت شبكة "ABC" أن خان واجه خلال المحاكمة عقوبة سجن كانت تتراوح من 25 إلى 40 عاما، ومع إصدار القرار الأخير بات ممكنا إخلاء سبيله العام المقبل علما بالفترة الزمنية التي قضاها للتو مسجونا.

48 معتقلا معتقل البنتاجون جزائري واشنطن

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