سعر الذهب اليوم الجمعة 21-4-2023 أول أيام عيد الفطر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا اليوم الجمعة 21 أبريل 2023، أول أيام عيد الفطر المبارك، مع تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو المقبل.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 21-4-2023 في مصر أول أيام عيد الفطر، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدهب اليوم

الذهب عيار 24 - 2812 جنيهًا.

الدهب عيار 21 - 2460 جنيهًا.

الدهب عيار 18 - 2109 جنيهات.

الذهب عيار 14 - 1640 جنيهًا.

الجنيه الذهب - 19680 جنيهًا.

سعر الدهب العالمي

واصل سعر الدهب العالمي تراجعه خلال تعاملات اليوم حيث تراجعت أسعاره أكثر من 1% متأثرة بارتفاع عائدات السندات الأمريكية وصعود الدولار مع رهان بعض المستثمرين على أن وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدورة رفع أسعار الفائدة سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1974.89 دولار للأوقية (الأونصة) ، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 % إلى 1984.90 دولار.