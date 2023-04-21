الجمعة 21 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فتيات الذهب لا يتنازلن عن اللقب.. دورى الطائرة أهلاوى ولقب الزمالك الأول يتأجل لعام آخر

الأهلي والزمالك الكرة
الأهلي والزمالك الكرة الطائرة

توجت سيدات الفريق الأول للكرة الطائرة بالأهلي ببطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك في مباراة قوية للغاية بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

ونجح فتيات الذهب في تحقيق عودة كبيرة في السلسلة بعد خسارة أول مباراة بنفس النتيجة ليعدلن الكفة والفوز بالمباراة الثانية بثلاثة أشوط لشوطين مساء أمس.

وحرم الأهلي الزمالك من رفع اللقب الأول في تاريخه على مستوى السيدات في الكرة الطائرة وحافظ الأهلي على سجله الذهبي في التتويج بلقب الدوري.

جاءت المباراة قوية للغاية تليق بنهائي أقوى بطولات الموسم المحلية ليتم تأجيل حسم اللقب للحظات الأخيرة.

حسم الأهلي الشوط الأول القوي للغاية بصعوبة 25/22، وجاء الشوط الثاني أسهل نسبيا بعد تقدم الأهلي مبكرا بفارق 7 نقاط لينتهي للأحمر بنتيجة 25/18.

الزمالك عاد بقوة في الشوط الثالث من التأخر بفارق 3 نقاط ليحسم الشوط لصالحه بنتيجة 25/21.

شوط الحسم جاء قويا ومثيرا للغاية بعد تبادل الفريقين للتقدم أكثر من مرة قبل أن تحسمه فتيات الذهب في النهاية بنتيجة 25/21.

وتوج الأهلي بلقب دوري السيدات للمرة التاسعة والثلاثين في تاريخه والسابعة والعشرين على التوالي.

الاهلى الزمالك الكرة الطائرة الكرة الطائرة سيدات

الأكثر قراءة

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المنيا

الدفاع الروسية تضرب مقر القوات الأوكرانية فى "باخموت" وتحبط هجمات مضادة

مواعيد صلاة عيد الفطر بالقاهرة والمحافظات

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة سوهاج

إقبال كبير على محال التسالى بمنطقة الدقى فى الجيزة (صور)

ضبط صاحب جراج يمارس البلطجة مقابل ركن سيارات المواطنين فى شوارع منطقة محطة الرمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

محمد المعتصم

نجوم الصف «الأجمل».. «٢- ٢»

حسين دعسة

رحيل المؤرخ "سلمى الجيوسى".. نجاة بطعم "العودة من النبع الحالم"

عبد الرحيم طايع

ياسر عِزَّت.. المُدَجَّج بأسلحة الفن!

مدحت بشاى

العبودية مِن المُبَشِّرات لِغدٍ بَائِس لهم

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

خالد عكاشة

الجانب الغائب فى متابعة المشهد السودانى

صور

مد إيدك.. خدلك كحكة

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «عقبة جبر» فى أريحا وتطلق غاز سام