فتيات الذهب لا يتنازلن عن اللقب.. دورى الطائرة أهلاوى ولقب الزمالك الأول يتأجل لعام آخر

توجت سيدات الفريق الأول للكرة الطائرة بالأهلي ببطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك في مباراة قوية للغاية بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

ونجح فتيات الذهب في تحقيق عودة كبيرة في السلسلة بعد خسارة أول مباراة بنفس النتيجة ليعدلن الكفة والفوز بالمباراة الثانية بثلاثة أشوط لشوطين مساء أمس.

وحرم الأهلي الزمالك من رفع اللقب الأول في تاريخه على مستوى السيدات في الكرة الطائرة وحافظ الأهلي على سجله الذهبي في التتويج بلقب الدوري.

جاءت المباراة قوية للغاية تليق بنهائي أقوى بطولات الموسم المحلية ليتم تأجيل حسم اللقب للحظات الأخيرة.

حسم الأهلي الشوط الأول القوي للغاية بصعوبة 25/22، وجاء الشوط الثاني أسهل نسبيا بعد تقدم الأهلي مبكرا بفارق 7 نقاط لينتهي للأحمر بنتيجة 25/18.

الزمالك عاد بقوة في الشوط الثالث من التأخر بفارق 3 نقاط ليحسم الشوط لصالحه بنتيجة 25/21.

شوط الحسم جاء قويا ومثيرا للغاية بعد تبادل الفريقين للتقدم أكثر من مرة قبل أن تحسمه فتيات الذهب في النهاية بنتيجة 25/21.

وتوج الأهلي بلقب دوري السيدات للمرة التاسعة والثلاثين في تاريخه والسابعة والعشرين على التوالي.