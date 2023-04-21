الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مباراة الرجاء.. تاريخ مواجهات الأهلى مع الأندية المغربية

الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراته المرتقبة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ستاد القاهرة، مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في تمام التاسعة مساء السبت المقبل.

وتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط بعد الانتصار على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وقبل مواجهة السبت، التقى الأهلي مع الأندية المغربية في 28 مباراة سابقة، حيث انتصر في 11 مباراة وتعادل في 10 لقاءات وخسر 7 مواجهات.

وأحرز لاعبو الأهلي 34 هدفًا في شباك الأندية المغربية، واستقبلت شباك لاعبي المارد الأحمر 26 هدفًا.

والتقى الأهلي مع الرجاء في 9 مباريات سابقة، فاز الأهلي في مباراتين وخسر مثلهما وحسم التعادل الإيجابي 5 مواجهات بين الفريقين.

وكانت آخر المواجهات في ربع نهائي النسخة الماضية، حيث فاز الأهلي ذهابًا في القاهرة بهدفين لهدف قبل أن يتعادل في الدار البيضاء بهدف لكل فريق.

الاهلى الرجاء المغربي دورى ابطال افريقيا تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية المغربية

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