الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على محال التسالى بمنطقة الدقى فى الجيزة (صور)

محال التسالي
محال التسالي

شهدت محال التسالي بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين لشراء التسالي والمكسرات لوازم حلوى عيد الفطر المبارك، والتي تعتبر من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر.

وشهدت محال التسالي زحامًا شديدًا من قبل المواطنين بمجرد إعلان دار الإفتاء المصرية للرؤية، بأن الخميس المتمم لشهر رمضان المبارك، والجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويعتبر أصحاب محال التسالي عيد الفطر المبارك أحد المواسم الهامة لديهم وموسم رزق واسع، خاصة أنهم يعملون على مدار أيام العيد دون توقف، كون أن التسالي والحلوى من أهم مظاهر احتفالات عيد الفطر المبارك.

وانتعشت محال التسالي بالتزامن مع إعلان الرؤية خاصة بعد حالة الركود الشديدة التي عاناه منها أصحاب المحال على مدار شهر رمضان الكريم، والذي يجعل أيام عيد الفطر المبارك انتعاشة وعودة قوية لهم في حركة البيع والشراء.

ويستعد أصحاب محال التسالي لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تزويد المحل بالحلوى والتسالي والشكولاتات، بجانب افتراش المحل ومحيطه، وإخراج بعض من التسالي لعرضها خارج المحل لجذب المواطنيين، وتتراوح أسعار التسالي لـ105 جنيهات للكيلو الواحد للب الأبيض، وسعر الفول السوداني يتراوح من 55 جنيهًا حتى 75 جنيهًا،  وسعر السوداني المقشر بمتوسط 55 جنيهًا، وسعر الحمص 50 جنيهًا.

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق العشرين من شهر أبريل  لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.        

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه  تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك، تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُن أن يومَ الجمعة الموافق الواحد والعشرين من شهر أبريل  لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال  لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما قدمُ خالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان.

محال التسالي
محال التسالي
محال التسالي
محال التسالي
محال التسالي
محال التسالي
محال التسالي
محال التسالي
محال التسالي
محال التسالي
محال التسالي زحام عيد الفطر إقبال كبير وقفة عيد الفطر

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