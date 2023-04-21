الرئيس الكولمبى يرفض طلب أمريكى بتوريد أسلحة روسية إلى أوكرانيا

رفض الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، رفضه تزويد أوكرانيا بأسلحة ومروحيات استوردتها بلاده من روسيا في وقت سابق.

وقال بيترو في تصريحات إعلامية الخميس، في أعقاب مباحثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "موقف الحكومة الحالية يتمثل في أن الأسلحة لن تستخدم في الحرب، ولن يتم توريدها إلى أوكرانيا، ولن يتم توريدها إلى روسيا".

وأضاف أن الحديث يدور قبل كل شيء عن المروحيات الروسية التي اشترتها كولومبيا في وقت سابق.

وأكد أن "هذه الأسلحة المتوفرة لدى كولومبيا لن ترسل إلى الحرب في أوكرانيا".

وكان رئيس كولومبيا قد أعلن في يناير الماضي أن الرئيس الأمريكي تحدث معه عن إمكانية تسليم أسلحة روسية وسوفيتية الصنع لدى كولومبيا، لأوكرانيا وأنه رفض المقترح الأمريكي.

وكان قد اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تواجه وضعاً "صعباً للغاية" في منطقة دونيتسك الشرقية وتحتاج إلى إمدادات أسلحة أسرع وأنواع جديدة من الأسلحة لمقاومة الهجمات الروسية.

أضاف وفقا لما نقلته وكالة رويترز: "الوضع صعب للغاية. هناك هجمات روسية مستمرة في باخموت وفوليدار وقطاعات أخرى في منطقة دونيتسك".



وأردف: "تريد روسيا أن تطول الحرب وتُنهك قواتنا.. لذلك علينا تسريع الأحداث والإسراع بالإمدادات وإتاحة خيارات أسلحة جديدة لأوكرانيا".