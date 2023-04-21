توقيت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة سوهاج

ساعات قليلة تفصلنا عن صلاة العيد، حيث يبحث العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسوهاج عن موعد صلاة العيد، ويختلف موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023، إذ تم تحديد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة سوهاج في تمام الساعه ٥:٤٩ ص والمدن التابعة لها في نفس التوقيت.

فيما يؤدي اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر، يرافقه اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية.

فيما أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع إلغاء إجازات رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، والأطباء ومضاعفة أعدادهم في أقسام الطوارئ، والتأكد من توفير جميع الأمصال واللقاحات بالمستشفيات، خلال إجازات الأعياد.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس والمساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد، ورفع كفاءة المتنزهات والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة، ونظافة الشوارع والميادين أولًا بأول، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة، ومتابعة حركة المركبات وخطوط السير، والتنسيق أيضًا مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة المواقف الطارئة، وكذلك التنسيق مع التموين لتوفير كافة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ الموجودة بالمحافظة.