الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصريين الأحرار يهنئ القيادة السياسية وشعب مصر بعودة رجال القوات المسلحة من السودان سالمين

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، القيادة السياسية وشعب مصر العظيم ورجال القوات المسلحة الباسلة والمخابرات العامة المصرية، على عودة أبناء مصر من الأراضي السودانية سالمين.

وقال الدكتور عصام خليل، في بيان الخميس، إنه رغم الظروف المعقدة والتخبط الشديد الذى تشهده دولة السودان الشقيقة؛ إلا أن مصر القادرة بقيادتها الرشيدة والتى دوما تضرب المثال والنموذج للحكمة والإدارة، وأيضا جهود رجال مصر الأشداء ومن الأجهزة المعنية حتي عاد أبناء الوطن مكرمين لتكون احتفالات الأعياد مزدوجة بسلامة رجال القوات المسلحة جنود وضباط.

وأشاد "خليل" بكافة الجهود العظيمة المضنية التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعه القوات المسلحة المصرية والأجهزة المعنية بخاصة صقور المخابرات العامة لاستعادة الأبطال بشكل آمن، فيما عجزت دول كبري عن نقل رعاياها من الخرطوم.

وأضاف رئيس المصريين الأحرار، أن مصر صاحبة الفعل لا القول تتعامل بقدرها ومكانتها الطبيعية في كافة الظروف ووسط أحلك الأوضاع ومازالت تدفع للتهدئة بين المتصارعين وتدعو لإنهاء الحروب حفاظا علي السودان ومواطنيها.

وأكد أن بلادنا الأبية والقادرة تحترم شئون الآخرين ولا تتدخل فيها ولكنها تسعى وتقف درعاً وسيف وحصنًا منيعًا لتحقيق أمنها القومي وسلامة شعبها ورجالها مهما كانت الظروف.

ووجه الحزب تحية اجلال واعتزاز بجهود الرئيس ورجال المخابرات العامة صقور مصر الساهرة والقوات المسلحة الباسلة التي تضمن صمام أمان وسلامة وعودة أبناءنا سالمين مكرمين، ونشّد علي أيد رجالنا العائدين كنتم نبراسا للبطولة وسط النيران ظهر معدن الذهب لرجال النصر والشهادة.

وأختتم الحزب قائلا: "أن مصر عبر تاريخها العريق لا تعرف المواربة وتصون أبنائها  وتحفظ سلامة رجالها تحت أي سماء وفوق كل أرض ولا تستعرض قواها أو قدراتها ولكنها تحقق أهدافها في هدوء لأنها تستطيع " .

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