الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"جعفر العمدة" الحلقة 29.. "المعلم جعفر" يطلب السماح من شقيقه "سيد"

جعفر العمدة
جعفر العمدة

عرضت مساء اليوم الخميس الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان عبر شبكة قنوات “دي إم سي” الفضائية.

الحلقة 29 مسلسل جعفر العمدة

وخلال الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة ذهب محمد رمضان الذي يجسد دور “المعلم جعفر” إلى شقيقه “سيد” الذي يجسد دوره الفنان أحمد فيهم وطلب منه السماح بعد أن قام بظلمه طوال السنوات الماضية والشك فيه بأنه لديه يد في خطف نجله منذ 19 عامًا خاصة وإنه لم ينجب.

وتفاجئ “سيد” من طريقة “جعفر” التأسف له بشكل مفاجئ وحرص “جعفر” على عدم إخباره بأنه وجد ابنه وقال له “بحبك ياسيد” وعندما طلب منه سيد أن يعرف سبب هذا الاعتذار قال له: “الحب ملوش أسباب ياسيد”.

وتألق النجم أحمد فهيم بأداءه البارع طوال حلقات مسلسل “جعفر العمدة” منذ بداية عرضه واشاد الجمهور به وبأداءه وتصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الأيام الماضية.

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة كل من النجم محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد.

والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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تعرض حلقات مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل حي السيدة زينب على مدار أيام شهر رمضان المبارك عبر شبكة قنوات “دي إم سي” الفضائية ومنصة “واتش إت” الرقمية.

تردد قناة دي إم سي على نايل سات

  • التردد: 12124.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
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