بعد قليل.. عرض الحلقة 29 من مسلسل "جعفر العمدة" على قناة DMC DRAMA

تعرض قناة “دي إم سي” دراما بعد قليل الحلقة 29 من المسلسل التلفزيوني “جعفر العمدة” الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 29

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 29 من مسلسل دجعفر العمدة في تمام الساعة والسادسة والنصف عقب أذان المغرب مباشرة كما تعرض عبر منصة واتش ات في نفس التوقيت.

وتشهد الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة العديد من المشاهد المهمة والشيقة خاصة بعد قتل “دلال” التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي لـ"بلال شامة" الذي يجسد دوره الفنان مجدي بدر وتصوير “جعفر” لها الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان وذلك عقب كاميرا المراقبة التي وضعها في مرزعته الخاصة.

ومن المتوقع ان يبلغ محمد رمضان رجال الشرطة عن تلك الواقعة لسجن “دلال” واشقاءها “شوقي فتح الله” الذي يجسد دوره الفنان منذر ريحانه و"كارم فتح الله" الذي يجسد دوره الفنان أحمد عبد الله كي ينتقم منها بعد ان قامت بخطف نجله منذ 19 عامًا.

تردد قناة دي إم سي على نايل سات

التردد: 12124

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة فى إطار 30 حلقة وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية حول جعفر العمدة (محمد رمضان) ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات ويعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

مسلسل “جعفر العمدة” مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبي، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب النجم محمد رمضان عدد من نجوم الفن وهم كل من: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.