قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 20 أبريل 2023، لمواليد الأبراج الهوائية.

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

يجب تجنب الإهمال على الصعيد الصحي. من المرجح أن يتلاشى عدم اليقين المالي الذي كان سائداً لبعض الوقت، أنت مستعد للنمو مهنيًا وجذب عملاء جدد، لذا يمكن أن تصبح التصرفات الغريبة لأحد أفراد الأسرة مصدر قلق، سيشهد التخطيط الجيد بعض الانطلاق في رحلة خارجية، ستحتاج إلى الحفاظ على الموقف العقلي الصحيح لتحقيق النجاح على الصعيد الأكاديمي.

التركيز على الحب: يمكن للأزواج الشباب تجربة اختلافات متزايدة.

رقم الحظ: 22

لون الحظ: أرجواني

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)

يعد نظام التمرين الحالي الخاص بك بالحفاظ على لياقتك. ستحتاج إلى إبقاء النفقات ضمن الحدود في مشروع جديد، سيحصل المحتجزون والمحتجزون على فرصة لعرض مواهبهم، قد تضطر إلى تحمل وطأة اتخاذ الزوج أو الحبيب كأمر مسلم به. السفر إلى موقع جديد على البطاقات بالنسبة للبعض. قد لا تحصل على أفضل سعر لعقار في السوق ، لذلك عليك اتباع سياسة الانتظار والمراقبة.

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

من ناحية الصحة ، تشعر أنك على قمة العالم. من المرجح أن يؤدي الربح الجانبي إلى تحسين الوضع المالي. قد يستلزم المشروع الكثير من السفر، قد تشعر بالألم والاكتئاب بسبب مشكلة في المنزل. من المحتمل أن يحصل بعضكم على ممتلكات عن طريق الميراث. من المرجح أن تفوزك الأنشطة اللامنهجية على الصعيد الأكاديمي بالتقدير. ستكون قادرًا على التعامل بفاعلية مع الشائعة التي تركز عليها

التركيز على الحب: قضاء المساء مع الحبيب سيساعدك على الاسترخاء.

رقم الحظ: 9

لون الحظ: أحمر

صفات مواليد الأبراج الهوائية

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات،شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، تفكيرهم عميق وعقلاني، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.