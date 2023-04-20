أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 20-4-2023

استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس عند نفس المستوى الذي سجلته أمس، حيث بلغ سعر الدواجن البيضاء 66 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل للمستهلك، كما استقرت أسعار البيض عند نفس الانخفاضات التي سجلتها منذ فترة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس 20-4-2023.

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء : 66 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو : 73 جنيهًا.

سعر أمهات الدواجن البيضاء : 50 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي : 105 جنيهات.

دواجن بياض أبيض سلك 47 جنيهًا.

دواجن بياض أبيض أرضي 49 جنيهًا.

دواجن بياض أحمر سلك 57 جنيهًا.

دواجن بياض أحمر أرضي 60 جنيهًا.

وأرجع التجار استقرار أسعار الدواجن عند التراجعات التي سجلتها منذ أسابيع إلى ركود سوق الشراء طوال شهر رمضان.

سعر الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض 8 جنيهات.

كتكوت ساسو 6 جنيهات.

كتكوت أبيض شركات 16 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان 7.25 جنيه.

كتكوت ساسو 6.50 جنيه.

كتكوت ساسو بيور 7.50 جنيه.

كتكوت بلدي 3.50 جنيه.

كتكوت هجين 5 جنيهات.

كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.

كتكوت سمان أسمر 4 جنيهات.

وكانت أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض قد سجلت ارتفاعات قياسية منذ ما يزيد عن ستة أشهر مع التراجع المتتالي لسعر الجنيه مقابل الدولار، وتكدس البضائع في الجمارك، ومنها الأعلاف التي دفعت بعض أصحاب مزارع الدواجن إلى إعدام الكتاكيت.

سعر البيض اليوم

استقرت أسعار كرتونة البيض عند نفس الأسعار التي سجلتها منذ عدة أسابيع ، وجاء سعر كرتونة في المزارع وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك كما يلي: