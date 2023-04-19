"جعفر العمدة" الحلقة 28| اللقاء المنتظر بين رمضان وابنه.. وسيف: "مش أبويا"

وقع اللقاء المنتظر بين محمد رمضان نجم مسلسل جعفر العمدة وأحمد داش الذي يجسد دور سيف نجل رمضان، الذي تم خُطف منذ ١٩ عاما أثناء ولادة مي كساب له في المستشفى إذا عرف أنه ابنه بعد مرور كل تلك السنوات.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28

وبدأ المشهد الأول من الحلقة 28 بخالته التي تجسد دورها الفنانة سلوى عثمان وهي تخبر رمضان بأن سيف صديقه هو ابنه الذي خطفه بلال شامة وأعطاه لشقيقتها فاطمة "لبنى ونس" وكانت ستخبره لولا وفاتها.

وقال سيف: "أنا من زمان نفسي أعرف مين أبويا الندل اللي سابني كل السنين دي" ليرد عليه رمضان: "أبوك مش ندل أبوك عاش عمره كله يدور عليك بعد ما خطفوك منه، أبوك اللي كان بيتهزله شنبات كان بيقفل باب الأوضة عليه ويعيط عشان مش لاقيه".

وأضاف: "كل اللي هتتمناه من النهاردة هيكون تحت رجليك أنت تشاور بس أنا هعوضك عن كل اللي فاتك".

إلا أن سيف رد عليه: "كل اللي قالته خالتي دي كذب، يعني فاطمة دي مش أمي طب مين أمي، أكيد كل اللي حصل دا كذب، أنا مش هصدقك وجعفر دا مش أبويا" لترد خالته: "أمك فاطمة هي اللي ربتك وضيعت عمرها كله عشانك".