الأربعاء 19 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"جعفر العمدة" الحلقة 28| اللقاء المنتظر بين رمضان وابنه.. وسيف: "مش أبويا"

جريدة الدستور

وقع اللقاء المنتظر بين محمد رمضان نجم مسلسل جعفر العمدة وأحمد داش الذي يجسد دور سيف نجل رمضان، الذي تم خُطف منذ ١٩ عاما أثناء ولادة مي كساب له في المستشفى إذا عرف أنه ابنه بعد مرور كل تلك السنوات.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28

وبدأ المشهد الأول من الحلقة 28 بخالته التي تجسد دورها الفنانة سلوى عثمان وهي تخبر رمضان بأن سيف صديقه هو ابنه الذي خطفه بلال شامة وأعطاه لشقيقتها فاطمة "لبنى ونس" وكانت ستخبره لولا وفاتها.

وقال سيف: "أنا من زمان نفسي أعرف مين أبويا الندل اللي سابني كل السنين دي" ليرد عليه رمضان: "أبوك مش ندل أبوك عاش عمره كله يدور عليك بعد ما خطفوك منه، أبوك اللي كان بيتهزله شنبات كان بيقفل باب الأوضة عليه ويعيط عشان مش لاقيه".

وأضاف: "كل اللي هتتمناه من النهاردة هيكون تحت رجليك أنت تشاور بس أنا هعوضك عن كل اللي فاتك".

موعد عرض الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة

إلا أن سيف رد عليه: "كل اللي قالته خالتي دي كذب، يعني فاطمة دي مش أمي طب مين أمي، أكيد كل اللي حصل دا كذب، أنا مش هصدقك وجعفر دا مش أبويا" لترد خالته: "أمك فاطمة هي اللي ربتك وضيعت عمرها كله عشانك".

جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28 مواعيد عرض مسلسل محمد رمضان مسلسل محمد رمضان 2023 اعادة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل جعفر العمدة قنوات عرض مسلسل محمد رمضان 2023 تفاصيل احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة العشرون من مسلسل جعفر العمدة مواعيد اعادة مسلسل جعفر العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة جعفر العمدة الحلقة 28

الأكثر قراءة

هدوء فى مدينة مروى بعد سيطرة الجيش السودانى عليها

السيطرة على حريق نشب في محل بجوار نادي الزمالك

حبس صاحب مخبز لاتهامه بقتل جاره فى منشأة ناصر 4 أيام

تأديب مسئول سابق طلب رشوة من مواطن بمركز فايد

لوفاة القاضي.. إعادة مرافعة دفاع المتهمين في قضية وفاة الصيدلي ولاء زايد

التصريح بدفن عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

السادة المخرجون

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

أمل زيادة

رسالة الإمام

جلال حمام

الكلاب فى حماية القانون!

محمد جلال يكتب: منى زكى لا تلتفت

حسين دعسة

هل يمكن إنهاء "حصانة وسائل التواصل الاجتماعى" .. كما يريد بايدن؟

إبراهيم داود

حصّان والصياد

وائل لطفي

فنان قدير

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «عقبة جبر» فى أريحا وتطلق غاز سام

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل سوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين