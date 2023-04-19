الأربعاء 19 أبريل 2023
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أمين الفتوى يناشد: عجلوا إخراج زكاة الفطر لهذه الأسباب (فيديو)

الدكتور محمود شلبى
الدكتور محمود شلبى

ناشد الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بسرعة إخراج زكاة الفطر، وعدم تأخيرها إلى قبل صلاة العيد بلحظات.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء، أننا يجب أن نبدأ بالإسراع في إخراج زكاة الفطر حتى تصل إلى الفقير فينعم بفرحة العيد.

ولفت إلى أن فقهاء الشافعية أجازوا إخراجها من أول يوم رمضان حتى تصل إلى الفقراء. 

وأردف: "زكاة الفطر لما شرعت فى بدايتها كان الناس يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، نتيجة أن البيئة سهلة، ويمكن الوصول إلى المحتاج بصورة سهلة، لكن الآن أصبح الأمر غير سهل، ويصعب الوصول إلى الفقير، فلذلك علينا التعجيل بإخراجها".

وواصل: "زكاة الفطر من أداها قبل صلاة العيد فهى زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهى صدقة وليست زكاة".

محمود شلبي دار الافتاء زكاة الفطر صلاة العيد

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