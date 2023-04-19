إحالة سيدة سرقت مشغولات ذهبية بالتجمع للمحاكمة

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، سيدة سرقت مشغولات ذهبية من داخل شقة بالتجمع الأول، للمحاكمة الجنائية.



وكشفت التحقيقات عن أن البداية كانت عندما نجحت قوة أمنية في ضبط إحدى السيدات؛ لسرقتها مبلغ مالى، عملات أجنبية ومحلية، مشغولات ذهبية من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول واعترفت بارتكاب الواقعة نظرا لطبيعة عملها طرف "مالك المسكن المجنى عليه" وعلمها باحتفاظه بمبالغ مالية بمحل سكنه.

حيث تمكنت من الاستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات بأسلوب المغافلة، تم بإرشادها بمسكنها ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.