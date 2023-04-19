الأربعاء 19 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تعرب عن دعمها لفنزويلا ورفض الضغوط الخارجية

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال زيارته لفنزويلا، عن دعم روسيا جهود حكومة نيكولاس مادورو، من أجل استقرار الوضع الداخلي. 

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في إطار الزيارة التي تمت في أجواء ودية تقليدية استقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزير الخارجية الروسي، كما أجرى (الوزير) محادثات مكثفة مع نائبة الرئيس التنفيذية ديلسي رودريجيز، ووزير الخارجية إيفان جيل".

وأضاف البيان: "كما تم التأكيد على الرؤية المتبادلة بضرورة التطور الديناميكي للحوار السياسي والتعاون العملي، بما يتماشى مع علاقات الشراكة الاستراتيجية، كما تم التأكيد مجددًا على التزام الجانبين المتبادل بمواصلة التنسيق الوثيق للنهج في المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك التعاون والتفاعل داخل مجموعة الأصدقاء المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة من أجل ضمان سيادة القانون الدولي، وتشكيل نظام عالمي متعدد المراكز أكثر إنصافًا، والحفاظ على الاستقرار والأمن العالميين".

وتابع البيان: "واستنكر الطرفان بشدة ممارسة استخدام الإجراءات التقييدية الأحادية كأداة للضغط على الدول ذات السيادة، كعامل في زعزعة استقرار الوضع الدولي". 

وأكد الجانب الروسي عن دعمه الثابت لجهود حكومة مادورو من أجل استقرار الوضع الداخلي.

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في زيارة رسمية كجزء من جولة لدول أمريكا اللاتينية بدأت يوم الإثنين من البرازيل.

وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف روسيا نيكولاس مادورو الخارجية الروسية

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