الأربعاء 19 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن الإطاحة بـ10 متهمين بالإرهاب في 4 محافظات

قوة من مكافحة من
قوة من مكافحة من الإرهاب خلال عملية أمنية

أعلن العراق، اليوم، الإطاحة بـ 10 متهمين بالإرهاب في 4 محافظات.

وذكر بيان للأمن جهاز الامن الوطني العراقي، أنه استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذَ جهاز الأمن الوطني سلسلة عمليات نوعية في محافظات "نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وبغداد.

وأوضح، أنه في نينوى وبعد توافر معلومات تؤكد وجود (3) أشخاص من الأهداف المطلوبة في الجانب الأيمن من المحافظة جرى نصب كمين محكم والإطاحة بهم وبدلالتهم تم التوصل إلى أحد القياديين في الجانب الأيسر والذي شغل منصب ما يسمى (عسكري القاطع) وشارك في شن هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية.

وأضاف، أن المفارز تمكنت في محافظات الأنبار وصلاح الدين وبغداد وبعد تكثيف الجهد الاستخباري، من إلقاء القبض على 6 متهمين بالإرهاب صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية.

وتابع، تم تدوين أقوال المتهمين جميعاً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.

العراق الإرهاب بغداد الانبار داعش

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