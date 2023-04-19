الجيش العراقى يصدر توضيحًا بشأن هروب رئيس ديوان الوقف السنى السابق

أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم، توضيحًا بشأن هروب المتهم سعد كمبش.

وقال اللواء رسول في بيان، إنه بتاريخ الـ21 من مارس الماضي تم القبض على المتهم سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني السابق من قبل الفريق الساند على ذمة الهيئة العليا للنزاهة، وبتاريخ الـ11 من أبريل الحالي، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات على هذا المجرم وفق المادة "331 ق ع" والموقوف في مركز شرطة كرادة مريم.

واضاف "بتاريخ الـ18 من ابريل الحالي، وبعد زيارة النائب اسماء حميد كمبش الى مركز الشرطة وقت الإفطار ومغادرتها له وعند الساعة 2230 هرب المحكوم بمساعدة 3 أشخاص من خلف المركز والوصول الى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه الى جهة مجهولة.

وأكد أن الأجهزة المختصة باشرت بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها وإلقاء القبض على كل من له علاقة بالهروب والأطراف التي سهلت ذلك، مشيرًا إلى أن قاضي التحقيق أصدر أمرًا بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسئولين عن حماية الموقف.

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام عراقية عن هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من التوقيف في العاصمة بغداد.

وأوضحت وسائل الإعلام أن هروب سعد كمبش من مركز شرطة داخل المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية.

وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية حينها تفاصيل تنفيذ أمر قبض بحق رئيس ديوان الوقف السني سابقاً.