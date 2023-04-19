كشف لغز غسل 300 مليون جنيه من "شركة أدوية"

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في غسل الأموال.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا شركة لإدارة الصيدليات وتمكنوا من الحصول على كميات كبيرة من الأدوية بنظام الأجل نظير شيكات بدون رصيد.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الجيزة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية من خلال قيامهم بتأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات.

وقاموا بالحصول على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية ، وذلك بنظام "الأجل" نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم مقابل قيمة تلك الأدوية وتبين أنها "بدون رصيد" مما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والاستيلاء عليها بدون وجه حق وامتناعهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم.

ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـتأسيس الشركات ، شراء السيارات، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 300 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.