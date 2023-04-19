لافروف ينقل دعوة بوتين لرئيس فنزويلا لزيارة روسيا

نقل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إل نظيره البوليفي روجيليو مايتي، دعوة الرئيس فلاديمير بوتين، لرئيس بوليفيا لويس آرسي، لزيارة روسيا.

وقال “لافروف”، خلال لقائه وزير خارجية بوليفيا في السفارة الروسية في فنزويلا: "أريد أن أنقل من خلالكم أطيب التمنيات إلى الرئيس آرسي ودعوة من الرئيس فلاديمير بوتين له لزيارة روسيا"، كما دعا الوزير لافروف نظيره البوليفي لبحث العلاقات بين البلدين ووضع الخطط المستقبلية.

كما التقى لافروف برئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين رالف جونزاليس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، الأحد، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيزور عدة دول في أمريكا اللاتينية في الفترة بدءا من الإثنين ولمدة 3 أيام.

وأضافت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - أنه "في الفترة من 17 إلى 21 أبريل ، سيزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عدة دول في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل وفنزويلا ونيكاراجوا وكوبا، وسيكون لوزير الخارجية الروسي برنامج ثري، يتضمن اجتماعات مع قادة هذه الدول وإجراء محادثات مع وزراء الخارجية ".ووفقا للوزارة، فإن الهدف الرئيسي لجولة لافروف هو تعزيز التعاون متبادل المنفعة بين الدول في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والتعليمية والإنسانية والثقافية وغيرها.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه "من المقرر أن تركز المحادثات على قضايا تعزيز الإطار القانوني للعالم، والذي يقوم على أساس ميثاق الأمم المتحدة.. إذ أن أمريكا اللاتينية منطقة صديقة، وأحد مراكز تشكيل عالم متعدد الأقطاب وتخطط روسيا للحفاظ على حوار ديناميكي معها وتطوير تعاون بناء بعيدا عن أي إملاءات من الخارج".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده مهتمة بإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف لافروف، في تصريحات للصحفيين عقب محادثات مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا في برازيليا، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "من الواضح أننا مهتمون بإنهاء النزاع الأوكراني في أقرب وقت ممكن. لقد أوضحنا جليًا وبالتفصيل أسباب ما يحدث والأهداف التي نسعى لتحقيقها في هذا الصدد".