"حرب" الحلقة 7.. رعشة يد شقيقة التكفيري "معتصم" تكشف مكان اختبائه

رصدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل “حرب”، توجه الرائد عمر الإمام إلى منزل التكفيري “المعتصم” أحد معاوني "الظافر".

وبدأ الرائد عمر في توجيه الأسئلة لوالد التكفيري “معتصم” حول مكان اختفاء نجله، إلا أن الأخير أنكر معرفته أية معلومات عنه، مؤكدًا أن الأسرة تبرأت منه.

كاد ضابط الأمن الوطني أن يقتنع بكلام الرجل قبل أن يلفت انتباهه الرعشة التي ظهرت على يد شقيقة التكفيري"معتصم"، فقد ظهر عليها القلقل وبدأت في توجيه أنظارها إلى إحدى غرف الشقة، فتوجه الضابط نحو الغرفة وفتحها ليفاجأ بـ"معتصم" يحاول الهجوم عليه وتدور بينهما معركة بالأيدي قبل أن يلقي “معتصم” بنفسه من أعلى سلم العمارة ويسقط صريعًا.

مسلسل حرب بطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج ونخبة من الفنانين من بينهم الفنان أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، كما يشارك عدد اخر من الفنانين كضيوف شرف في المسلسل مثل الفنان محمود البزاوي والفنانة حنان سليمان، والفنان الشحات مبروك.

وتقتصر حلقات مسلسل حرب على 10 حلقات فقط، وهو يبث من خلال شاشة قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا، أما موعد الإعادة الأولى فهو في الساعة الثالثة والربع مساءًا، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة الثالثة والربع عصرًا.