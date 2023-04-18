الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انكسار الموجة الحارة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس العيد

الطقس
الطقس

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس عيد الفطر المبارك، سيشهد أجواء ربيعية، ستستمر حتى نهاية العيد، حيث تنشط الرياح الخفيفة بشكل ملحوظ، كما تنخفض الحرارة بمعدل 5 درجات، ابتداء من يوم الجمعة، الذي يعد أول أيام العيد طبقًا للحسابات الفلكية.

وأوضحت، أن هناك انكسارًا للموجة الحارة، وانخفاض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، وذلك بدءًا يوم الجمعة أول أيام العيد، أما طقس يوم الوقفة فسيشهد انخفاضًا تدريجيًا فى درجات الحرارة بعدد من المحافظات، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة أول أيام العيد، وفقًا للحسابات الفلكية، سيشهد نشاطًا للرياح في عدد من المحافظات، حيث تنشط حركة الرياح، على مناطق هي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، على فترات، مشيرة إلى انخفاض الحرارة في العيد عن المعدلات، السابقة ليوم الوقفة، حيث تنخفض لنحو 5 درجات، بداية من يوم الجمعة، وفقًا للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

القاهرة الكبرى الوجه البحري: العظمى27 والصغرى 16 درجة مئوية

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 21 درجة مئوية

 

جدير بالذكر أنه على مدار الأيام الماضية شهدت محافظات مصر حرارة شديدة مرتفعة بشكل ملحوظ، تزامنًا مع أعياد شم النسيم، الذي عرف عنه قديمًا أنه بداية ارتداء الملابس الصيفية، لذا نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم تخفيف الملابس نظرًا لانخفاض الحرارة بشكل ملحوظ في عيد الفطر المبارك، وذلك بدءًا من يوم الوقفة الخاصة بعيد الفطر. 

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