قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، لمواليد الأبراج المائية.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

الأكل غير المنتظم قد لا يكون في صالحك. ستصبح المشاكل المالية التي تواجهك شيئًا من الماضي قريبًا. اليوم، قد تجد نفسك أكثر تركيزًا على إكمال جميع الأعمال المعلقة.

وقد لا يقتنع أحد أفراد الأسرة بما يدور في ذهنك، قد تكون الرحلة مستعجلة للغاية لتصبح ممتعة. يُتوقع حدوث العديد من التقلبات في المشكلات القانونية ، لذلك لا تفرط في التفاؤل. يبدو أنها رحلة صعبة لأولئك الذين يظهرون لامتحان تنافسي للدراسات العليا.

التركيز على الحب: طبيعتك المغازلة يمكن أن تسبب اضطرابًا على الجبهة الرومانسية.

رقم الحظ: 5

لون الحظ: أخضر

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر)

سوف تتحسن حالة أولئك الذين يتعافون من الجراحة بسرعة. يجب الحفاظ على الأموال ، حيث يبدو أن أزمة السيولة وشيكة. زيادة مرجحة، خاصة لمن هم في الحكومة المركزية. شيء لا يرضيك قد يجعلك تفقد هدوئك في المنزل.

ويُتوقع الكثير من السفر بصفة رسمية. يمكنك أن تكون في الطرف المتلقي لمؤامرة شخص ما إذا لم تكن حريصًا.

التركيز على الحب: من المرجح أن تلتقي بشخص مثير في الجانب الرومانسي.

رقم الحظ: 15

لون الحظ: أصفر

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

تشعر أنك في قمة العالم ، حيث يتعلق الأمر بالصحة. من المحتمل أن تتأخر المدفوعات المتوقعة ، لكن سيتم استلامها. أولئك الذين يكدحون في الجبهة المهنية قد يتوقون إلى جو مريح. سيحتاج أحد أفراد الأسرة الضال إلى التعامل معه دبلوماسيًا.

وقد تصبح الخاصية التي تم التقدم للحصول عليها طائر قطرس حول عنقك. قد يكون الأداء المرضي على الصعيد الأكاديمي مصدر ارتياح كبير للبعض.