قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، لمواليد الأبراج الترابية.

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)

ستثبت مبادرتك الجديدة فعاليتها في العودة إلى الشكل. وقد يحتاج البعض منكم إلى قطع الزوايا لسداد القرض. قد يبدو من الصعب التخلص من شخص يثبت الآن أنه آفة. ومن المحتمل رفع الحظر عن الإنفاق عن بعض الشباب. سيحصل بعضكم على فرصة زيارة مكان مثير اليوم. كما أنه من المحتمل أن تزيد من علاقتك الرومانسية ببعض الإثارة.

التركيز على الحب: قد تضطر الرومانسية إلى الانتظار حتى تنشغل بمهمة جديدة.

رقم الحظ: 9

لون الحظ: وردي

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)

من المتوقع حدوث مشاكل على الصعيد الصحي. سوف تحتاج إلى تعبئة مواردك لدرء أزمة مالية. إن شعبيتك على الصعيدين الشخصي والمهني آخذة في الازدياد. ستحدث قريبًا الكثير من الأنشطة المتعلقة بالزفاف على الصعيد المحلي. قد تكون الرحلة الطويلة مملة ومتعبة. قد تكون الرحلة الطويلة مملة ومتعبة.

التركيز على الحب: ليس أفضل يوم للرومانسية لمن هم في الحب لأن المشاكل متوقعة.

رقم الحظ: 9

لون الحظ: كستنائي

الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)

حافظ على التوترات الذهنية من خلال التأمل. حافظ على التوترات الذهنية من خلال التأمل. هناك فرصة ممتازة تنتظر البعض على جبهة الأعمال. الأمل يلوح في الأفق لأولئك الذين يحاولون تكوين أسرة. قد تفكر في عقلين فيما يتعلق بالممتلكات. قد لا تحصل على فرصة للمضي قدمًا في إجازة مخططة. قد تحتاج إلى الاهتمام بجدية بنصيحة أحد كبار السن على الصعيد الأكاديمي.

التركيز على الحب: قد تجد حبيبًا في مزاج غير مبال اليوم.

رقم الحظ: 9

لون الحظ: كريم