الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف النيابة الإدارية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أعلنت النيابة الإدارية عن عدد من التعليمات الخاصة بحضور المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022 من الذكور والإناث، والتي ستبدأ السبت 6 مايو 2023، بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر.

وتتضمن الشروط التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم، ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم، التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول، على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة، التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة)، يجب مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة الاختلاف إبلاغ الأمانة العامة خلال أسبوع.

كانت أعلنت النيابة الإدارية عن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 من الذكور والإناث، على أن تبدأ يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر- ميدان النجدة، وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.

النيابة الإدارية المقابلة الشخصية السبت دفعة 2022

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