محافظ بورسعيد يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر بمسجد الرحمة

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر من داخل مسجد الرحمة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد مصطفي عفيفي، مدير منطقة الوعظ ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأدى محافظ بورسعيد، صلاتي العشاء والتراويح، تلاها تلاوة قرآنية، ثم كلمة لمدير مديرية الأوقاف، أشار فيها إلى فضل ليلة القد، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، لذا يحب على كل مسلم أن يتقرب فيها إلى المولى- عز وجل- حتى ينال شرف العتق من النار ودخول جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء، واختتمت الاحتفالية بالتواشيح والأدعية الدينية.

ووجه محافظ بورسعيد ، التهنئة للحاضرين بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.

وفي شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الفطر المبارك، فإنه جاري العمل في تجهيز أرض ساحة المعمورة بشارع طرح البحر ببورسعيد، استعدادآ لاستقبال المصليين لآداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن هناك استعدادات مكثفة و تنسيق بين كافة الجهات التنفيذية ببورسعيد لتقديم جميع الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى خلال أجازة عيد الفطر المبارك مع رفع درجة الاستعداد القصوى في القطاعات الخدمية، و تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق والميادين و الحدائق ومحيط المساجد وساحات الصلاة.

هذا وكان محافظ بورسعيد، قد أعلن عن أن مديرية أوقاف بورسعيد، قامت بتخصيص 9 ساحات كبرى، و 150 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

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