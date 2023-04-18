صلاة تفعلها في العمر مرة واحدة وتغفر بها الذنوب.. أمين الفتوى يوضح

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك صلاة تكفي لو أداها الإنسان في العمر مرة واحدة فقط، ولها فضل عظيم وتغفر بها كل الذنوب، وهي صلاة التسابيح.

كيف علم النبي عمه العباس صلاة التسابيح؟

وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، أن النبي عليه السلام، قال لعمه العباس رضي الله عنهك "يا عماه ألا أعطيك ؟ ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك ؟ ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده ، وصغيره وكبيره ، وسره وعلانيته ، عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ، فإن فرغت من القرآن قلت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تهوي ساجداً ، فتقولها وأنت ساجد عشراً ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً ، ثم تسجد فتقولها عشراً ، ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً ، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة ، تفعل ذلك في الأربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل ، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة ، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة ، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة ، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة".