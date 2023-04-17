مديرية الأوقاف بدمياط تحتفل بليلة القدر فى مسجد البحر

أقامت مديرية الأوقاف بدمياط، مساء اليوم احتفالاً بليلة القدر بمسجد البحر بمدينة دمياط، وذلك بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وفضيلة الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الاوقاف.

تضمن الاحتفال، تلاوة آيات من القرآن الكريم و تواشيح وابتهالات دينية، كما ألقى مدير مديرية الاوقاف كلمة جاءت حول فضل هذه الليلة المباركة التى هى خير من ألف شهر، مستشهدًا بقول الله تعالى فى كتابه الكريم "إنّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ".

كما دعا إلى ضرورة بذل المزيد من الطاعات، خلال الأيام القلائل التى نودع بها هذا الشهر المعظم، واختتم الشيخ محمد سلامة كلمته بالدعاء إلى مصر أن يديم عليها نعم الأمن والأمان والرخاء.

فى صعيد أخر، استعدت شواطئ رأس البر لاستقبال المصطافين ورواد المدينة ، حيث تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ ؛ يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة وضمن استعدادات المدينة لاستقبال موسم شم النسيم وصيف ٢٠٢٣.

وتابع موظفي الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ استعدادات شم النسيم في محافظة دمياط، حيث قام قسم الحدائق بأعمال رفع كفاءة المساحات الخضراء بالمدينة وتعزيزها بالزهور ونباتات الزينة، وذلك في إطار اهتمام الوحدة برفع كفاءة المساحات الخضراء بجميع مناطق المدينة وفي إطار استعدادات الوحدة لاستقبال موسم شم النسيم وصيف ٢٠٢٣.