الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بسبب هذه الفنانة.. وفاء مكى تدخل فى نوبة بكاء على الهواء

وفاء مكي
وفاء مكي

استعادت الفنانة وفاء مكي، ذكرياتها مع الفانة الراحلة سناء جميل، التي شاركت معها في بدايتها بمسلسل “الراية البيضاء”.

وقالت وفاء، خلال لقائها في برنامج “خط أحمر”، مع الإعلامي محمد موسى، والمذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، إنها تعتبر الفنانة سناء جميل بمثابة أمها كما أن الفنانة الراحلة كانت تعتبرها بمثابة ابنتها، ودخلت في نوبة بكاء على الهواء عند رؤيتها صورتها.

وأكدت أنها تعلمت الصدق والصراحة والوضوح والالتزام والاحترام من جميع الأساتذة الذين عملت معهم خلال تاريخها الفني، وأنها تفتقدهم الآن في حياتها.

تفاصيل عن طفولتها

وكشفت الفنانة وفاء مكي، تفاصيل عن طفولتها مؤكدة أنها عاشت طفولة مدللة، لأنها كانت وحيدة والديها، مضيفة: “والدتي تعبت معايا كتير جدًا وتعرضت للظلم في حياتها ولعبت دور الأب والأم في حياتي بعد طلاقها بسببي، لأني والدي قام بطلاقها لإنجابها بنتا”. 

وأوضحت الخطوط الحمراء في حياتها، مشيرة إلى أن حياتها الشخصية أحد أهم الخطوط ولا يمكن أن تسمح لأحد باقتحامها لأني تعتبرها ماتت وتسبب لها حالة من الحزن والألم.

وفاء مكي سناء جميل مسلسل “الراية البيضاء” نوبة بكاء الخطوط الحمراء

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