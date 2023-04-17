الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات حفل تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت، منذ قليل، فعاليات حفل تكريم الفائزين في مسابقة ليلة القدر لحفظ القرآن الكريم وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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جاء ذلك بحضور، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ حسن عبدالبصير، وكيل اوقاف مطروح، والشيخ محمد مصطفي، وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ عبدالعظيم سالم ،رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية وعمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعيسي ابو تمر عضو مجلس النواب وعددا من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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بدأت الفعاليات، بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ الدكتور صلاح شنيشن،  ثم عرض فيديو تعريفي بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم بمطروح والتي شارك بها أكثر من 1000 متسابق وفاز 40 متسابقا في "القرآن كاملا، ونصف القرآن، و10 أجزاء من القرآن، وربع القرآن" .

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، خلال حديث سابق  لـ"الدستور"، إن مديرية الأوقاف انتهت من مسابقة القرآن الكريم، وفاز  40 متسابقا في "القرآن كاملا، ونصف القرآن، و10 أجزاء من القرآن، وربع القرآن" .

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وأوضح وكيل أوقاف مطروح، أن المسابقة جرت في الأسبوع الأول من شهر شعبان بين ما يقرب من 1000 متسابق وتم رصد  200 ألف جنيه جوائز للمتسابقين مناصفة بين محافظة مطروح ووزارة الأوقاف.

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وأضاف، أنه سيتم تكريم 40 متسابق فائز بالمسابقة  فضلا عن تكريم 200 متسابق آخر من خلال الإدارات الفرعية  مشيرا إلى أن ذلك يعد تتويجا للبرنامج التثقيفي التي تنفذه أوقاف مطروح  ومقارئ الجمهور والمقارئ النموذجية والتي بدأت تؤتى ثمارها علي صعيد محافظة مطروح .

وقدم وكيل أوقاف مطروح، الشكر الي وزير الأوقاف، ومحافظ مطروح، لرعايتهم للمسابقة وتخصيص 200 الف جنية  لجوائز  المسابقة، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف أطلقت مسابقة القرآن الكريم  لتشجيع المناطق النائية، وجاءت محافظة مطروح ضمن 4 محافظات.

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