أمينة خليل: عيطت بدل الدموع دم بسبب صحابي.. و"نازلي" الأقرب إلى قلبي

حلت الفنانة أمينة خليل ضيفًا على برنامج "طريق تالت" عبر محطة راديو إنرجي 92.1، الذي يذاع ضمن الخريطة البرامجية لشهر رمضان 2023.

وكشفت أمينة خليل، عن كواليس حياتها الشخصية والفنية، حيث أكدت أن عائلتها لعبت دورا كبيرا في بناء شخصيتها موضحة:" أهلى دعموني في الطريق اللي اخترت أمشي فيه.. مفرضوش عليا طريق معين".

وتابعت:" بابا وماما حنينين ومتفتحين.. وخلوني أعيش في بيئة متفتحة واعهتموا بتعليمي ودعموني جدا لما قررت أبقى ممثلة رغم الضغوط من أفراد تانية من العيلة لإنه مكنش قرار سهل بس دلوقتي الموضوع بقى متقبل أكتر".

وقالت أمينة خليل عن علاقتها بأصدقائها:" الأصدقاء بياخدوا حيز كبير جدا من حياة أي بنت سواء بنات أو شباب.. في أصدقاء لما مهمين جدا مع نجاحي عمرهم ما غيروا طريقتهم معايا.. ولا حسيت ان في استغلال للنجاح بتاعي".

وتابعت:" في ناس تانية اتغيروا معايا وظهروا على حقيقتهم وعيطت بدل الدموع دم كتير لإني حاسة إني اتخذلت وأنا كنت بحبهم أوي".

وأشارت أمينة خليل إلى أنها تحاول دائما عدم التأثر بما تمر به موضحة:"بحاول لما اكتشف الحقيقة، أحافظ على طبيعتي وما اتحولش لإنسانة خوافة".

وعيني في وسط راسي وأعمل ألف حساب لأي شخص".

وكشفت أمينة خليل عن أقرب شخصية لها قائلة:" دكتورة ليلى سعد هي أمي الروحية وصديقتي جدا وبتتفرج على كل أفلامي ومسلسلاتي وعارفة كل حاجة في حياتي كانت بتدرس لي تمثيل وحببتني في الفن".

أما عن مسلسلها المفضل، أوضحت:" بحب مسلسل عائلة الحاج متولي وكنت عاوزه أعمل أدوار كل الستات وكنت بتفرج عليه وبقول عاوزة أبقى زي غادة عبد الرازق.. واتفرجت عليه عشري مليون مرة".

واختتمت أمينة خليل: "بحب كل الأدوار اللي قدمتها.. كلها أثرت فيا بس نازلي في جراند أوتيل كان طفرة في حياتي.. كان في روح موجودة في المسلسل ده مش هتتعوض وكنا كلنا صغيرين أوي".