نقيب المهندسين: حكم مجلس الدولة هو الحاسم لقانونية قرارات عمومية 6 مارس

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن كل المؤشرات والأوراق تُشير إلى اتجاه مجلس الدولة إلى الحكم بقبول الطعن على بطلان قرارات الجمعية العمومية، شكلا ورفض الشق المستعجل وإحالة الطعون إلى هيئة المفوضين.

وأشار خلال كلمته بحفل إفطار نقابة المهندسين بالجيزة، إلى أنه في هذه الحالة فإن الحكم يعني تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والجميع ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء.

وتابع: “في حالة الحكم ببطلان قرارات الجمعية العمومية، وهذا في رأيي مستبعد في ظل المستندات التي لدينا والتي تثبت صحة موقفنا القانون، فسوف نكون أمام جمعية عمومية جديدة باجراءات جديدة”.

ونوه إلى أن الجمعية العمومية مًلزمة بمناقشة الموضوعات المطروحة عليه ولا صحة لما أثير حول ضرورة موافقة الشئون القانونية على موضوعات النقاش، مؤكدًا أنه لا يحق للمجلس رفض مقترحات المناقشة، فالمجلس وظيفته تنظيم العرض فقط.

وحرص المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على حضور حفل افطار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالجيزة.

تم تنظيم الحفل في نادي المهندسين بالبحر الاعظم، بإشراف المهندس سامح الغزولي، عضو مجلس نقابة المهندسين بالجيزة، بحضور عدد من القيادات النقابية وأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، ورئيس النقابة الفرعية بالشرقية م. سامي جعفر.