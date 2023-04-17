حبر سري.. زينة عن أزمتها مع أحمد عز: "بينا ولاد وهو راجل محترم"

قالت الفنانة زينة، أن ازمتها مع الفنان أحمد عز أمر شخصي، وكان لا يجب التدخل بها من أي طرف خارجي.

حياة النجوم الشخصية

وأكدت زينة، خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه لا يصح التدخل بأزماتها الشخصية بحجة أنها فنانة مشهورة، حيث أنها تفضل أن تكون حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء.

وتابعت: "أحمد عز راجل كويس ومحترم وتكفل بأولاده ولا يجب أن يكتب عن هذا الموضوع مرة أخرى، لو وقعت في أزمة هو هييجي علشان ولاده".

أزمة زينة وأحمد عز

وأضافت في حديثها، أنها غاضبة بصورة كبيرة من جميع الأطراف التي تدخلت في أزمتها مع أحمد عز، خاصة وأنهما لم يصدروا مشكلتهم للإعلام مثلما يتوقع البعض، معبرة: “عاوزة أقول لأي حد بيتكلم في الموضوع ”أخرسوا" أنا ست محترمة وهو راجل محترم وبينا ولاد".