في عيد الفطر.. عودة مسرحية زقاق المدق على مسرح البالون

يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان عادل عبده، التابع لوزارة الثقافة، عرض زقاق المدق، للجمهور في عيد الفطر المبارك، بداية من أول أيامه.



وتعود مسرحية زقاق المدق، أول أيام عيد الفطر المبارك، على مسرح البالون، يوميا في 9 مساءا، والعرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "زقاق المدق"، حصل على أضخم عرض غنائي استعراضي فى عام 2021، والعرض مأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وهو رؤية درامية واشعار محمد الصواف، ومن إخراج فارس المسرح الاستعراضي عادل عبده، بطولة نخبة من نجوم مصر لأول مرة يجتمعوا في عرضا واحد زقاق المدق، وهم: دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، سيد جبر، عبدالله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، هانى عبدالهادى، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى.

ديكور محمد الغرباوى، ملابس وأزياء مروة عودة، موسيقى وألحان أحمد محيى، توزيع موسيقى ديفيد داوود.

تدور أحداث المسرحية في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.

يأتي ذلك ضمن خطة البيت الفني للفنون الشعبية للاحتفال بعيد الفطر المبارك، والمقرر أن يقدم فيه مجموعة من الفعاليات المختلفة.