التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في تزوير أوراق القروض

تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في تزوير الأوراق الخاصة بالتأمينات، لتسهيل حصول المواطنين علي القروض، وطالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

واعترف المتهمون بقيامهم بتزوير تلك الأوراق مقابل تحصلهم على نسبة 10 % من المستفيدين من القروض، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهم.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بشكوى داخل فرع أحد البنوك بدائرة القسم .

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع باحث قانونى مصرفى بالبنك محل البلاغ ، وقرر بتضرره من 7 أشخاص لتقديمهم شهادات طبية "ثبوت عجز" تُفيد أحقية المعاش مدى الحياة ممهورة صورة طبق الأصل بخاتم إحدى الجهات المعنية بالتأمينات ليتمكنوا من الحصول على قرض من البنك.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا بتحصلهم على الشهادات من أحد الأشخاص بأحد مكاتب التقسيط وتمويل القروض واتفاقه معهم على تسليمهم أوراق لتقديمها للبنك تثبت أحقيتهم فى الحصول على معاش مدى الحياة للحصول على قروض من البنك مقابل تحصله على نسبة من القروض لصالح المكتب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتب والقائمين عليه، وأمكن ضبط 6 أشخاص - جميعهم عاملين بذات المكتب ، وبحوزتهم جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ٢ جهاز ماسح ضوئى "سكانر"- ماكينة تصوير - جهاز طباعه ألوان - مبلغ مالى - إيصالات أمانة على بياض بأسماء أشخاص مختلفين - مطبوعات تأمينات اجتماعية لأشخاص مختلفين - استمارة تأمين إجتماعى "بدون بيانات".