الثلاثاء 18 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في تزوير أوراق القروض

ارشيفية
ارشيفية

تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في تزوير الأوراق الخاصة بالتأمينات، لتسهيل حصول المواطنين علي القروض، وطالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

واعترف المتهمون بقيامهم بتزوير تلك الأوراق مقابل تحصلهم على نسبة 10 % من المستفيدين من القروض، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهم.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بشكوى داخل فرع أحد البنوك بدائرة القسم .

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع باحث قانونى مصرفى بالبنك محل البلاغ ، وقرر بتضرره من 7 أشخاص لتقديمهم شهادات طبية "ثبوت عجز" تُفيد أحقية المعاش مدى الحياة ممهورة صورة طبق الأصل بخاتم إحدى الجهات المعنية بالتأمينات ليتمكنوا من الحصول على قرض من البنك.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا بتحصلهم على الشهادات من أحد الأشخاص بأحد مكاتب التقسيط وتمويل القروض واتفاقه معهم على تسليمهم أوراق لتقديمها للبنك تثبت أحقيتهم فى الحصول على معاش مدى الحياة للحصول على قروض من البنك مقابل تحصله على نسبة من القروض لصالح المكتب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتب والقائمين عليه، وأمكن ضبط 6 أشخاص - جميعهم عاملين بذات المكتب ، وبحوزتهم جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ٢ جهاز ماسح ضوئى "سكانر"- ماكينة تصوير - جهاز طباعه ألوان - مبلغ مالى - إيصالات أمانة على بياض بأسماء أشخاص مختلفين - مطبوعات تأمينات اجتماعية لأشخاص مختلفين - استمارة تأمين إجتماعى "بدون بيانات".

تشكيل عصابي القروض قسم شرطة عابدين

الأكثر قراءة

مها نصار: أعصابى تعبت بسبب شخصياتى فى «سوق الكانتو» و«ضرب نار» و«تحت الوصاية» (حوار)

الرئيس السيسى: يجب أن يجلس أطراف النزاع فى السودان على طاولة المفاوضات

غرق طفلة داخل بئر مياة في مدينة براني بمطروح

الجيش السودانى يحدد مقر إقامة قائد قوات الدعم السريع

السيسى: نجرى اتصالات مع أطراف النزاع فى السودان لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات

الرئيس السيسى: مصر لا تتدخل فى شئون الدول.. وسياستنا تتسم بالتوازن والاعتدال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

شم النسيم.. والقيامة!!

لواء.حمدى البطران

رجال حول السادات [2]

محمد رفعت

"حرب" المتحدة !

حسين دعسة

العنصرية اليهودية تعترف بأنها مؤسفة!

ماجد حبته

استراتيجية التنمية الصناعية

وائل لطفي

الإمام الشافعى

عبدالوهاب داود

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

إسراء شوقي

لعبة الكبار تعيد صياغة المجتمع الدولي .. كيف يتأثر المشهد الليبي؟

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟