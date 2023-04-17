رئيس مدينة سفاجا يتفقد الشواطئ لتهنئة المواطنين والزوار بأعياد الربيع

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم الشواطئ وذلك للوقوف علي حالتها تزامنا مع احتفالات المواطنين بأعياد الربيع وعيد شم النسيم، والتأكد من الإجراءات والاحترازات ومستوي التأمين، وأيضاً مستوي الخدمات التي تقدم لمواطني وزائري سفاجا.



وشدد رئيس المدينة على مستأجري الشواطئ بتقديم أفضل مستوى للخدمة إلى الرواد، كما طالب مسئولو الشواطئ بمتابعة الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ لتكون بالمستوى اللائق بالمدينة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بقائمة أسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين فورا.



كما التقى رئيس المدينة عددا من الأسر الذين جاءوا من مدن مختلفة من المحافظات المجاورة للاستمتاع بجو سفاجا والبحر لقضاء عيد شم النسيم، حيث هنأهم بالعيد وتمنى لهم قضاء يوم سعيد على شواطئ سفاجا التي تتسم بالهواء النقي.



وأكد شعبان على استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المدينة وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الشواطئ وأماكن التجمعات، ودفع فرق إنقاذ للمرور على الشواطئ لتلافي حوادث الغرق وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر حتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

رئيس سفاجا يعلن رفع حالة الطوارئ في أعياد الربيع واستعدادًا لعيد الفطر المبارك

وأعلن اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، تزامناً مع احتفال بأعياد الربيع رفع حالة الطوارئ، والاستعدادات في جميع القطاعات الخدمية والمرافق العامة لاستقبال أهالي سفاجا والزائرين في جميع المزارات السياحية بنطاق المدينة.

ووجه شعبان بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين خلال احتفالات أعياد الربيع، مع استمرار معارض بيع السلع الرئيسية المخفضة للمواطنين.

أكد رئيس المدينة، أنه تم الدفع بسيارة إسعاف بكامل الطقم الخاص بها وعدد 2 منقذ (غطاس) بكامل معداته وعدد 2 مسؤول من موظفي الوحدة المحلية لمدينة سفاجا مع توفير المياه العذبة لكل شاطئ من شواطئ المدينة لسرعة توفير متطلبات رواد الشواطئ وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلة أو طارئ قد يحدث في أي وقت.

خلال جولة رئيس مدينة سفاجا علي الشواطئ

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