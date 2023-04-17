الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حفل إفطار جماعي لأساتذة كلية الزراعة بجامعة الأزهر في القاهرة (صور)

خلال الإفطار الجماعي
خلال الإفطار الجماعي لكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة

نظمت كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور جمال عبد ربه، عميد الكلية، حفلَ الإفطار الجماعي السنوي الذي تحرص عليه الكلية كل عام، برعاية الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عبد الحي عزب، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد برس، المستشار المالي لرئيس الجامعة مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب (مصريين - وافدين).

وأشاد الدكتور عبد الحي عزب، رئيس الجامعة الأسبق، بجهود أبناء كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، مؤكدًا على أن جهودهم المخلصة تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في عمارة الأرض.

ووجه الدكتور جمال عبد ربه، عميد الكلية، الشكر والتقدير للدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة؛ لدعمهم الدائم والمستمر في سبيل إنجاح المعرض الزراعي الخامس الذي نظمته الكلية الشهر الماضي وسط نجاح كبير، كما وجه عميد الكلية الشكر والتقدير لكل من الدكتور ناصر البدري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد المنعم العناني، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات معرض الأزهر الزراعي في نسخته الخامسة الذي عقد تحت عنوان: «الزراعة من أجل المستقبل».

كما وجه عميد الكلية الشكر والتقدير لجميع منسوبي الكلية داخل كلية الزراعة جامعة الأزهر وخارجها من خريجي الكلية، إضافة إلى الذين أسهموا بشكل كبير في دعم المعرض الزراعي الخامس على مدار أيامه وحتى كان محط إعجاب وإشادة من الجميع.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم القامات الكبيرة التي أسهمت في رفع اسم كلية الزراعة جامعة الأزهر ونجاح المعرض الزراعي الخامس للعام 2023م.

خلال الإفطار الجماعي لكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة

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كلية الزراعة جامعة الأزهر تقيم افطار جماعي وسط اجواء رمضانية

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