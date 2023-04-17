بعد قليل.. عرض الحلقة 11 من مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي

تعرض بعد قليل الحلقة 11 من مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي المذاع على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it.

وينتظر الجمهور عرض الحلقة 11 من مسلسل "تحت الوصاية"، الذى يخوض السباق الرمضانى 2023، بطولة الفنانة منى زكى.

ويعرض المسلسل على قناة dmc الساعة 7:45 مساء، ويعاد الساعة 12:45 صباحا، و2:15 مساء، كما يمكن متابعة مسلسل تحت الوصاية عبر منصة شاهد وwatch it.

وانتهت الحلقة العاشرة أمس الأحد بمشهد منى زكى وياسين وفرح، فى سوق بيع لعب الأطفال، واشترت له كرة قدم جديدة، ولطفلتها لعبة تسليها أيضا، ووعدت ياسين أن كل شئ سوف يتحسن.

وتشهد الحلقة 11 من مسلسل تحت الوصاية، مساء اليوم الأثنين، العديد من الأحداث المشوقة للجمهور، ومفاجآت غير متوقعة وتحديات جديدة متلاحقة

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية فى إطار اجتماعى من 15 حلقة، حول حنان (منى زكى) وهى ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته فى مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسا على عقب وتبدأ فى مواجهة المشاكل التى تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلى عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.