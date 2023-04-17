جثة في الشنطة.. تحريات مكثفة لكشف واقعة العثور على قتيل بقنا

تواصل الأجهزة الأمنية بقنا جهودها لكشف واقعة العثور علي جثة لشاب داخل شنطة، متحللة داخلها بعدما نجحت في معرفة هويته بعد إجراء تحليل DNA، وتكثف جهودها لمعرفة أسباب الوفاة ملابسات الجثة والعثور عليها.

بداية الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية علي شنطة ملقاة في ترعة، بقرية بهجورة، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

على الفور، تم إبلاغ مدير أمن قنا بالعثور على جثة شاب متحللة داخل شنطة سفر ملقاه في ترعة في نجع حمادي، وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد.ع، في الثلاثينات وعمر عليه داخل شنطة سفر، وملقاة في ترعة في بهجورة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.