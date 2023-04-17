الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جثة في الشنطة.. تحريات مكثفة لكشف واقعة العثور على قتيل بقنا

جثة
جثة

تواصل الأجهزة الأمنية بقنا جهودها لكشف واقعة العثور علي جثة لشاب داخل شنطة، متحللة داخلها بعدما نجحت في معرفة هويته بعد إجراء تحليل DNA، وتكثف جهودها لمعرفة أسباب الوفاة ملابسات الجثة والعثور عليها.

بداية الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية علي شنطة ملقاة في ترعة، بقرية بهجورة، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

على الفور، تم إبلاغ مدير أمن قنا بالعثور على جثة شاب متحللة داخل شنطة سفر ملقاه في ترعة في نجع حمادي، وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد.ع، في الثلاثينات وعمر عليه داخل شنطة سفر، وملقاة في ترعة في بهجورة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

الأجهزة الأمنية العثور علي جثة لشاب قرية بهجورة

الأكثر قراءة

مرتل كنسي: الكنيسة تصلي الجنازات بالنغمة المفرحة في فترة الخماسين

فاو: النظم الزراعية والغذائية من أهم القطاعات التي توفر عمل للنساء

سقوط واجهة عقار قديم من ثلاثة أدوار بغرب الإسكندرية دون وقوع إصابات

موعد عرض الحلقة 26 من "عملة نادرة" اليوم الإثنين

إزالة 6 حالات تعدٍّ وبناء مخالف على الأراضى الزراعية بمركز إبشواى بالفيوم

"صاجات ومناقيش".. سيدات كوم الشقافة بالإسكندرية يتجمعن لتجهيز كحك العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟