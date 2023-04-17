الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للأعمال العدائية في السودان

السودان
السودان

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين، إلى "وقف فوري للأعمال العدائية، وإعادة إرساء الهدوء والانخراط في حوار لحلّ الأزمة في السودان، حيث تدور منذ السبت معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

قال غوتيريش "أدين بشدة اندلاع المعارك الدائرة في السودان"، محذراً من أن "أي تصعيد إضافي" للنزاع بين الجيش والقوات شبه العسكرية "قد يكون مدمّراً للبلاد والمنطقة".

ودعا الأمين العام "كل من لديهم نفوذ على الوضع لاستخدامه في سبيل إحلال السلام".

وأضاف أن "الوضع الإنساني في السودان كان هشّاً أصلاً وبات الآن كارثياً".

وقتل نحو مئة مدني في السودان حيث تتواصل المعارك لليوم الثالث على التوالي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقّب بـ"حميدتي".

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