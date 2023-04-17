الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال جلسات محاكمة متهم بهتك عرض طفلة المرج

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل الدائرة 27 بمحكمة عابدين، غدًا، جلسات محاكمة السائق المتهم بهتك عرض تلميذة المرج، وذلك بتهمة استدراجها إلى مسكنه الكائن بمنطقة المرج بالقاهرة والتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة، وكونها طفلة لم تبلغ سن الـ18 ومن ذوي الهمم.

وأكدت التحريات الأمنية التي أجراها قسم شرطة المرج، توجه تلميذة المرج المجني عليها إلى والدها صاحب محل أجهزة إلكترونيات وإخباره بتعرضها للتعدي الجنسي من جارها، الأمر الذي دفعه لاصطحابها والتوجه بها إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 13454 لسنة 2022، إداري قسم شرطة المرج.

الدائرة 27 محكمة عابدين محاكمة السائق هتك عرض تلميذة التحريات الأمنية

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