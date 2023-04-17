محافظ الدقهلية يشهد حفل توزيع جوائز مسابقة الشيخ محمد متولي الشعراوي لحفظ القرآن الكريم

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حفل توزيع جوائز مسابقة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي لحفظ القرآن الكريم والانشاد الديني علي مستوي المحافظة تحت رعاية النائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأوقاف بالدقهلية .



جاء ذلك بحضور اللواء خالد عيد مدير المخابرات العامة لمنقطة شرق الدلتا، والعميد وائل ابو الفتوح مدير المخابرات الحربية، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف ، والاستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور يوسف السيد عامر رئيس اللجنة الدينية والاوقاف بمجلس الشيوخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب وحيد فودة، والنائب ثروت فتح الباب، والنائب طارق عبد العزيز، والنائب رضا الشافعي، والنائب عبده ابو عايشه، والنائبة شيماء نبية، والنائبة نسرين عمر ، والنائبة ولاء عبد الفتاح .

وقال " مختار " انقل الي أهل الدقهلية جميعاً خالص تحيات وتقدير فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

وقال " المحافظ " سعادتي كبيرة لوجودي لتكريمي أبناءنا من حفظة كتاب الله الذين هم امل ومستقبل هذا الوطن الحبيب ، والذين سيقودن مسيرة البناء والتنمية الذي تشهده الدوله المصرية في إطار بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة .



كما قال " مختار " خالص شكري وتقديري لأولياء الأمور الذين بذلوا كل غالي ونفيس ليتوج أبنائهم بهذ الشرف العظيم وهو حفظ كتاب الله عز وجل ، ولجميع الأساتذة والمشايخ الاجلاء الذين قاموا بتحفيظ أبنائنا لكتاب الله عز وجل .



وثمن " المحافظ " جهود النائب طارق عبدالهادي لرعايته ودعمه لحفظة كتاب الله عز وجل ومشاركته المجتمعية الدائمة مع المحافظة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين .



ومن جانبه اكد النائب " طارق عبدالهادي " أن المسابقة هي الأولى للمسابقات القرآنية وتشمل فرعين الأول منه هو حفظ القرآن الكريم وتجويده حفظًا كاملا ، أو حفظ نصف القرآن ، أو حفظ ربع القرآن، والفرع الثاني للأصوات الحسنة وتضم في المستوى الأول فرع الأصوات الحسنة في تلاوة القرآن الكريم، والمستوى الثاني فرع الأصوات الحسنة في الابتهالات والإنشاد الديني، وتقدم مجموعة من الجوائز القيمة للفائزين في الموسم الأول.



ومن جهته أوضح " وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية " أن المسابقة تعد أكبر مسابقة محلية في حفظ القرآن الكريم وتجويده والأصوات الحسنة في مجال التلاوة والابتهال الديني ، مشيراً إلي انه تتم التصفية النهائية على مستوى المحافظة في الفرع الأول عن طريق نماذج كمبيوتر، وفي الفرع الثاني شفهيًا بحضور لجنة تشكل بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية، ويتم تكريم الخمسة الأوائل في كل مستوى بجوائز قيمة، بالإضافة إلى خمسين جائزة تشجيعية لمن حصل على درجة عالية ولكنها لم تؤهله أن يكون من الخمسة الأوائل.



كما اشترك في المسابقة 600 متسابق ، تم تصعيد 200 متسابق للمرحلة النهائية من 20 ادارة علي مستوي المحافظة ، ووصل للنهائي 81 متسابق، منهم 13 متسابق في حفظ ربع القرآن ، و 42 متسابق في حفظ القرآن كاملا ، من بينهم احد المتسابقين من ذوي الهمم، و 17 متسابق في حفظ نصف القرآن ، و 3 متسابقين في الاصوات الحسنة في تلاوة القرآن و 6 من الاصوات الحسنة في الابتهالات والانشاد الديني ، كما اشرف علي المسابقة 40 عضو لجان من الادارات الفرعية، و15 عضو علي مستوي المديرية،ووصلت القيمة المالية للجوائز 150 ألف جنيه.

جانب من الحفل

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